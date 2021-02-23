Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun davetine icabetle 25 Şubat 2021 tarihinde Macaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile yapacağı görüşmede, Türkiye- Macaristan ilişkilerinin tüm veçhelerinin ele alınması, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlıklarında Ankara'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na yönelik hazırlıkların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Ziyaret sırasında, 2015 yılında Macaristan'da ele geçirilen Türkiye kökenli kültürel varlıkların, Bakan Szijjarto tarafından Çavuşoğlu'na takdim edileceği bildirildi. Ayrıca, Bakan Çavuşoğlu'nun Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından da kabul edileceği belirtildi.