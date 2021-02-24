Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sarıbal, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen terör örgütü THKP-C üyesi Ulaş Bardakçı için ölüm yıldönümünde bir şiir yazdı. Teröristi saygı ve özlemle andığını söyleyen CHP’li vekil “Hele ulaşa ulaşa / Ulaş benziyor güneşe

Ulaş kardaş can verirken / görenlerin aklı şaşa

Ulaş canım Ulaş gülüm / sana yakışmıyor ölüm

Sana demedim mi kardeş / düşman hayin düşman zalim” ifadesini kullandı.

Sarıbal’ın tepki çeken mesajına sol yayın organlarından T24’ün yazarı manidar bir cevap verdi.

T24 yazarı Karel Valensi “Saygı ve özlem derken? 17 Mayıs 1971 günü THKP-C lideri Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı ve arkadaşları tarafından kaçırılan Elrom’un cesedi 23 Mayıs’ta Nişantaşı’nda bir dairede bulundu.” ifadesini kullandı.