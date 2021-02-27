Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığında, “Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi” ifadelerine yer verildi.