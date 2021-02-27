Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığında, “Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi” ifadelerine yer verildi.
MSB: Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK mensubu 3 kişi yakalandı
27.02.2021 - 16:02 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan üç şahsın sınır birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi. Yakalanan şahısların terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,pkk,terörist,
770894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/770894.aspx
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