Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 26 Ocak 2021’de yapılan Sosyal Atama Töreni ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin yeni görevlerine atandığını hatırlatarak bu gençlerin 81 ilde şubat ayında başlanan seminerlerle iş hayatına hazırlanacağını açıkladı.



Bakan Selçuk, “Seminerler ile ilk defa kamu görevlisi olarak göreve başlayacak gençlerin çalışma koşulları ile uymaları gereken hak ve yükümlülükleri konusunda, iş hayatına bilinçli başlamaları hedefleniyor” diye konuştu.



‘İş Hayatına Uyum Seminerleri’ adı altında verilen eğitimlerin, Türkiye genelinde 81 ilde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri koordinesinde, salgın koşulları da dikkate alınarak yüz yüze veya online olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Çocukların kurum bakımından ayrıldıktan sonraki yaşamlarını başarılı bir şekilde yürütmeleri için donanım kazanmaları sağlanan projelerle, çocuklara “Yaşam Becerileri”, “Çalışma Hayatı ve Hukuk” konulu eğitimler verildiği ifade edildi.

“Hayata Atılan Gençlere Sürekli Destek Sağlanıyor”

Bakan Selçuk koruma/bakım tedbiri kararı alınarak sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençleri yaşamlarının her anında desteklediklerinin altını çizdi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, gençlerin bakım sonrası yaşama uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla çeşitli destek mekanizmaları uygulandığını kaydeden Selçuk, “Genel Müdürlük bünyesinde 81 ilde kurulan Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik Birimlerinde görev yapan meslek elemanları sorumlu oldukları gençleri kurum bakımından ayrıldıktan sonra da takip ediyor” ifadelerini kullandı.

“2020’de 1470 kadro/pozisyona yerleştirme yapıldı”

2018 yılında yapılan yasal düzenleme ile gençlere mühendis, öğretmen, hemşire, avukat, tekniker vb. mezun oldukları alanlara göre atanma imkânı getirildiğini hatırlatan Selçuk, “1988 yılından 2002 yılına kadar 21 bin 302 hak sahibi bu kapsamda işe yerleştirilmiş iken, 2003-2020 yılları arasında toplam işe yerleştirilen genç sayısı büyük bir artış ile 33 bin 903 oldu. 2020 yılı, Mayıs döneminde 858 kadro/pozisyon ve Eylül döneminde 612 kadro/pozisyon olmak üzere toplam bin 470 kadro/pozisyona yerleştirme yapıldı. 2018 yılında yapılan yasal düzenleme ile gençlere mühendis, öğretmen, hemşire, avukat, tekniker vb. mezun oldukları alanlara göre atanma imkânı getirildi. Aynı yasal düzenleme ile daha önce ataması yapılan 2 bin 200 gencin unvan değişikliğinden faydalanması sağlandı. Özel Sektör İstihdam Teşviki Uygulaması ile de 4 bin 403 farklı iş kolunda 4 bin 596 gencin istihdamı gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

“2020’de bin 592 Çocuğa Kariyer Planlamasına İlişkin Eğitim Verildi”

13-18 yaş grubu çocukların kariyer planlamalarına destek olmak için hayata geçirilen İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri Projesine de değinen Selçuk, “Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR işbirliğinde başlatılan Meslek Danışmanlığı Eğitimlerinden korunma ve bakım altında bulunan 13-15 ve 16-18 yaş grubundaki çocuklar yararlanıyor. Çocuk bakım kuruluşları ile İŞKUR İl Müdürlüklerinde görev yapan iş ve meslek danışmanları eşleşerek her bir kuruluşta çevrimiçi eğitimler düzenleniyor. Proje kapsamında 2020 yılında düzenlenen çevrimiçi çalışmalar ile bin 592 çocuğa kariyer planlamasına ilişkin eğitimler verildi” ifadelerini kullandı.



Bakan Selçuk, koruma altındaki çocukların mesleki ilgi, beceri ve yeteneklerinin desteklenip geliştirilmesinin amaçlandığı proje ile çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen çocukların ilgi, beceri ve yeteneklerine yönelik mesleki kurslara yönlendirilmesi de sağlandığına dikkat çekti.

“2020’de 2210 gence SED ödemesi yapıldı”

Bakan Selçuk, Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik Birimlerinde görev yapan meslek elamanlarının, gençlere karşılaştıkları sorunları çözmelerinde rehberlik yaptığına işaret ederek ihtiyacı olanlara da barınma desteği ve sosyal ekonomik destek hizmetini belirlediğini kaydetti. 2020 yılında, ekonomik olarak destek ihtiyacı bulunan 2210 gence SED ödemesi yapıldığını açıklayan Bakan Selçuk, “Bakanlık, Devlet korumasındaki çocukları eğitim hayatlarının her aşamasında desteklerken bakım sonrasında gelecek kaygısı yaşamamaları için de kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamlarını sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.