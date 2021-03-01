Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya 10 Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Ş.E, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar M.D, E.S, F.B, A.B ve avukat H.E. duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanıklar, suçlamayı kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ş.E'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet diğer sanıklara ise 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları verdi.