Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman İl Sağlık Müdürlerimiz ve Valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik” ifadelerine yer verdi.