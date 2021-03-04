Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman İl Sağlık Müdürlerimiz ve Valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik” ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca, 5 ilin valisi ve il sağlık müdürleriyle görüştü
04.03.2021 - 22:30 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 22:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilin valisi ve ilk sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Etiketler : Bakan Koca,
772166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772166.aspx
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