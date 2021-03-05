Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korgeneral Osman Erbaş’ın doğup büyüdüğü Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Saray Köyü Türk bayrakları ile donatıldı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Saray Köyü nüfusuna kayıtlı olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ilk ve ortaokulu memleketinde tamamladı. Erbaş askeri okuldan başarı ile mezun olduktan sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaptı. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevi de yapan Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır Elazığ 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu. Erbaş, bir sonraki YAŞ Toplantısında orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

6 kardeşten dördüncüsü olan şehit Korgeneral Osman Erbaş, 14 Mayıs 2020 yılında annesi Cemile Erbaş'ı kaybetmişti. 59 yaşında şehit olan Korgeneral Erbaş evli ve iki çocuk babasıydı.

Şehidin Yozgat’ın Saray köyünde yaşayan ablası Hüsniye Korana, 5 kız kardeşin tek erkek kardeşlerini kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

Şehidin ablası Hüsniye Korana, “Yavrum 17 yaşında köyden ayrıldı. Vatanı için çalıştı. Ne tatil bildi ne izin. Gecesini gündüzüne kattı. Tek erkek kardeşimizdi. Ana baba hasretiyle yandı. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin” dedi.

Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ilkokulda sınıf arkadaşı olan köy muhtarı Mustafa Kurt, Osman Paşa’nın en son annesi Cemile Erbaş’ın cenazesi için 10 ay önce köye geldiğini belirterek, “Çocukluğumuz beraber geçti ilkokulda aynı sınıftaydık. Askeri okulu kazandıktan sonra Yozgat’tan ayrıldı. Ama irtibatı hiç kesmedi. Sürekli konuşuyorduk. Biz onun Genelkurmay Başkanı olmasını bekliyorduk, şehit oldu çok üzgünüz" dedi.

Şehit generalin doğduğu 2 katlı tarihi evi gösteren köy muhtarı Mustafa Kurt, “Çocukluğumuz buralarda geçti, Osman Paşa ilkokulu köyde, ortaokulu da Yozgat merkezde okuduktan sonra askeri okula gitti. Rabbim mekanını cennet etsin ve 11 şehidimizi peygamber efendimize komşu etsin” şeklinde konuştu.