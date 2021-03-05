Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 24 yaşındaki Y.B. adlı kadın sosyal medya hesabı Tiktok üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edildi. Sosyal medyada tepkilere neden olan yayın üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Siber polisi Y.B.'yi Atakum ilçesinde yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Güvenlik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Y.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.B. mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya üzerinden "şehitlere hakaret eden" kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
05.03.2021 - 21:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 21:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edilen kadın, polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler : samsun,sosyal medya,
772426 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772426.aspx
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