Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 24 yaşındaki Y.B. adlı kadın sosyal medya hesabı Tiktok üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edildi. Sosyal medyada tepkilere neden olan yayın üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Siber polisi Y.B.'yi Atakum ilçesinde yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Güvenlik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Y.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.B. mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.