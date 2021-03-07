Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’da bir saldırgan yere düşürdüğü kadını çocuğunun gözü önünde dakikalarca tekmeledi. Çocuğun anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın görüntüleri dehşete düşürdü.

Olay, Canik Belediyesi önünde gece saatlerinde meydana geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan olayda bir adamın yerde baygın yatan kadını defalarca tekmelediği görüntülendi. Kadın tekmelenirken yanındaki çocuğunun anne diye ağlama sesleri sokakta yankılandı. Kadın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır şekilde yaralandı.

Kadına, küçük kızının çığlıklarına rağmen defalarca tekme atan eski koca, kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere de tepki gösterdi. Videoyu çeken kişinin şiddet uygulayan şahsın tepkisi sonrasında "Kapıyı kilitle, anahtarı çek, müdahil olma" gibi söylemlerde bulunduğu duyuldu. Saldırgan erkek, olay sonrasında kaçmak isterken çevredekilerin müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi.

Saldırı sonrasında kanlar içinde kalan ve bilincini kaybeden kadın, çağrılan ambulansla Samsun Gazi Hastanesine sevk edildi. Kadının yerde yattığı sırada çevredekilerin yanına bile yaklaşmaktan çekindikleri görüldü.

Canik Kaymakamı Mahmut Halal twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kadının hayati tehlikesi yok. Şu an kadın annesi, babası ve çocuğu polis merkezinde. Şahıs göz altında. Savcılık tarafından adli işlemler yürütülüyor." dedi.

BAKAN GÜL: FAİL GÖZALTINA ALINDI, GEREKEN YAPILACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" dedi.