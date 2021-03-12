Bakan Akar: ABD’nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum.
Bakan Akar'dan önemli açıklamalar
12.03.2021 - 17:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Akar: ABD’nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum.
Etiketler : Hulusi Akar,
774121 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/774121.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER