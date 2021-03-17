Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün gece yarısı 6-12 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Tabloya göre 100 binde en fazla Covid-19 vakasında yine birinci Samsun oldu. Bu ili Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis takip etti. “Şampiyon” Samsun’da 27 Şubat-5 Mart arasında 100 binde 348,36 olan vaka sayısı, 6-12 Mart tarihlerinde 100 binde 458,53’e yükseldi.

Bakan Koca ayrıca dün akşam paylaştığı yeni sosyal medya mesajında ise, alarm veren illeri açıkladı. Koca, mesajında, “Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım” dedi.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi “Günde 200-250 civarında vaka var. Aşılama, oranları düşürüyor” dedi. "Çok yüksek riskli" illerden Osmaniye'de ise Vali Erdinç Yılmaz, “Ev ve taziye ziyaretleri yapmayın” çağrısında bulundu. Bu arada, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, haftalık vaka oranlarının arttığı şehirde, bulaşın yüzde 70’inin aile içi kaynaklı olduğunu belirterek, acil durum ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Vaka artışına rağmen aşılamalar sebebiyle hastaneye yatış oranının sınırlı kaldığı bildirildi.