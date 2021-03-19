Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü’nden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geldi.