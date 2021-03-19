Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü’nden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geldi
19.03.2021 - 23:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü’nden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geldi.
Etiketler : erdoğan,haberler,kısıklı,
775882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/775882.aspx
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