Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadesi kullanıldı.
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı Mardin'de yakalandı
21.03.2021 - 16:56 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lının, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.
Etiketler : msb,suriye,pkk,
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