Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2019'da zirve yapmış ve yarım milyona dayanmış, 454 bin 662 olarak gerçekleşmişti. Salgın etkisiyle 2020'de bu rakam 122 bin 302'ye düşmüş, 2021'de 24 Mart itibarıyla 22 bin 115 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu "(Düzensiz göç) 2019'da 103 bin 858 sınır dışı işlemi yapılmıştır ki sınır dışı işlemleriyle ilgili bu büyüklükte bir operasyon, başka bir ülkede mevcut değildir. Aynı şekilde 2020'de salgın sürecine rağmen 41 bin 379 sınır dışı işlemi yapılmıştır. Yılbaşından bugüne kadar da sayımız 9 bin 369'dur. Dolayısıyla bu insanların ülkeye kaçak girişini önlemek, bizler için esastır." diye konuştu.