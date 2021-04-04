Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Hükûmetin politikalarına yönelik emekli amirallerden skandal bir girişim geldi. Emekli Amiral Ergun Mengi’nin başını çektiği 103 emekli amiral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarına, hükûmete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik “cuntacılık” kokan bir bildiri yayınladı. Son dönemde gündeme gelen Montrö Sözleşmesi ve ‘sarıklı amiral’ tartışmalarına yönelik ifadeler içeren skandal bildiri, büyük tepki çekti.

İstanbul Sözleşmesi ve Kanal İstanbul dahil olmak üzere hükûmetin politikalarına yönelik çirkin ifadelerin yer aldığı bildiriye hükûmet kanadından ilk tepki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi.

ALTUN: SİZ KİMSİNİZ

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir “bildiri” yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin!” dedi. Altun, ayrıca, “Siz kimsiniz? Ne hakla millî iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları; büyüyen, güçlenen Türkiye’nin önünü kesemeyecek!” ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ VE SOYLU

Bildiriye AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da twitter üzerinden tepki gösterdi. Kurtulmuş, “Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini millî iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da, mavi vatanı da, demokrasiyi de, millî iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır” açıklamasını yaptı. Bakan Soylu ise şu ifadeleri kullandı: “Büyük Türk milleti üniformaya âşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini, üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri...”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, “Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka. Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler” diye tepki gösterdi.

TAYYAR: AKILLANMADINIZ

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar da bildiriye imza atan emekli amirallere ‘hodri meydan’ dedi. Tayyar sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu: “103 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmasını bahane edip ortak bildiri yayınlamışlar. Akıllarınca hem hükûmete hem TSK’ya uyarıda bulunmuşlar. 20 yıldır denemediğiniz yol kalmadı, hep duvara tosladınız ama akıllanmadınız! Hodri meydan.”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Mavi Vatan’da tehdit ediliyorken sesi çıkmayan, Doğu Akdeniz’deki haklarımız gasp edilmeye çalışılırken ortalıkta gözükmeyen emekli amirallere bir hâller olmuş. Bu ülkenin ordusu da hükûmeti de Cumhurbaşkanı da görevinin başında. Sizlik bir durum yok.”