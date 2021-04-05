Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi'nde idari/adli hakim savcı adaylarıyla toplantıda konuştu.

Konuşmasında 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye sert sözlerle tepki gösteren Bakan Gül, özetle şu ifadeleri kullandı:

''Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir. Hala demokrasi hukuk nöbeti yargı mensupları tarafından yerine getirilmektedir. Millet iradesini geri götürmek isteyenler bilsin ki demokrasi asla geriye gitmeyecektir. Başaramayacaklar, demokrasimizi ileriye götüreceğiz. Vesayetçiler karşısında güçlü siyaset var.''