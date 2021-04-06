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MSB: 2 personelimiz covid-19 tedaviai gördükleri hastaneden hayatını kaybetti
06.04.2021 - 12:13 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde İşçi olarak görev yapan Muhittin Demirel ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzde görev yapan Sağlık Astsubay Kıdemli Başçavuş Temel Arslan COVID-19 tedavisi gördükleri hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."
Etiketler : msb,
780347 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780347.aspx
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