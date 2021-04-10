Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
10.04.2021 - 10:07 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Barış Pınarı bölgesi,terörist,
781408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/781408.aspx
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