Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şentop, Kızılay'ın ‘Teşekkür ve Dayanışma Programı’na video mesaj gönderdi. Şentop mesajında Kızılay’ın bağışçılarını, destekçilerini ve gönüllülerini bir araya getirdiği “Dayanışma ve Destek Gecesi”, insanlığın iyilik yolunda attığı büyük adımlardan biri olmaya devam ettiğini belirterek, “Kızılay deyince hepimiz gibi benim de zihnime; nerede bir afet olsa, en ön safta gördüğümüz kırmızı hilal’i, beyaz çadırı ile koşturan iyilik neferlerimiz geliyor. Dünyanın neresi hangi millet olduğu fark etmeksizin yardım elimiz olan hilal-i ahmerimiz iyiliğe olan inancımızı dipdiri tutuyor. Hayatın içinde bazen küçük iyilikleri göz ardı eder, büyük iyilikler yapılması gerektiğini düşünürüz. Oysa samimiyetle yapılan en küçük iyilik tahmin edemeyeceğimiz güzelliklere vesile olur. Bu sebeple iyilik yapmak için elimize büyük fırsatlar geçmesini beklemeden en küçük imkanda dahi harekete geçmeliyiz. Nitekim bizleri bu akşam burada, Kızılay çatısı altında buluşturan işte bu harekete geçme çabasıdır” ifadelerini kullandı.

Şentop şunları kaydetti:

“Her birimizin fert olarak yaptığı iyilikler dünya nazarında küçük birer izler olsa da bir araya gelindiğinde devasa güzelliklerin şahitleri oluyoruz. 153 yıldır büyük bir güvenle emanetlerimizi teslim ettiğimiz Kızılay, iyiliğin yeryüzünde yayılmasının teminatıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada iyiliğin simgesi Kızılay’ımıza insanlığa umut olma yolunda destek olacağız. İyilik bulaşıcıdır. Gelin birbirimizi iyilik yolunda teşvik edelim. Veren el ile alan el arasında köprü olan Kızılay’ımıza imkanlarımız dahilinde destek olalım.”