Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
14.04.2021 - 21:00 | Son Güncelleme: 14.04.2021 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : Genelkurmay Başkanı,Orgeneral,Yaşar Güler,ABD,Orgeneral Mark Milley,
782713 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/782713.aspx
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