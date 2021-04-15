Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, hastanelerde gece yarısına kadar Kovid-19 aşı randevusu verildiğine dikkati çekti
15.04.2021 - 20:08 | Son Güncelleme: 15.04.2021 - 20:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde saat 24.00'e kadar Kovid-19 aşısı randevusu verildiğini belirterek, sırası gelenleri vakit geçirmeden aşılanmaya çağırdı.
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782971 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/782971.aspx
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