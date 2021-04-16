Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye ile Yunanistan arasında Dışişleri Bakanları düzeyindeki kritik toplantı dün gerçekleşirken, ortak basın toplantısına Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın küstahlığı damga vurdu. Her kritik görüşme öncesi olumlu havayı sabote eden Yunan tarafı dün bir kez daha aynı yönteme başvurdu.

DENDİAS’IN AÇIKLAMALARI ORTAMI GERDİ

Beştepe’deki basın toplantısında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki pozitif gündeme odaklanılması gerektiğini ve Ankara’nın her zaman diyalogdan yana olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu’nun sıcak mesajlarının ardından söz alan Dendias ise Türkiye'ye yönelik ağır ithamlarda bulunarak, "Eğer Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse tedbir ihtimalleri tekrar gündeme gelecektir" dedi. Yunan Bakan ayrıca Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’de uluslararası hukuka uymayan adımlar attığını iddia ederken, Batı Trakya'daki Türk azınlığa ise özellikle “Türk” demekten kaçınarak “Müslüman” azınlık dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN TARİHÎ CEVAP

Yunan mevkidaşının skandal sözlerinin ardından Bakan Çavuşoğlu, Dendias’a adeta ders niteliğinde bir cevap verdi. Çavuşoğlu, "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım. İlk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum. Ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ben bunun cevabını vermek durumunda kalırım. Biz Rum Ortodoks azınlığı Rum Ortodoks olarak kabul ediyoruz ama 'Biz Türküz' diyen azınlığı Türk olarak kabul etmemeniz insani değildir. Bunların Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyorsunuz. Bunlar Rum Müslümanlar mı? Bunu böyle kabul etmek zorundasınız” diye konuştu.

“80 BİN İNSANI DENİZE İTTİNİZ”

Çavuşoğlu ayrıca şunları söyledi: “AB'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili bir rolü, yetkisi yoktur. Göç konusunu biz ne AB'ye ne Yunanistan'a karşı kullandık. Göç konusunda insani davrandık ve mutabakatı harfiyen uyguladık. Biz içeride 4 yılda 80 bin insanı denize ittiğinizi konuştuk ama basının önünde konuşmadık. Siz basının önünde ülkemi ağır bir şekilde itham edersiniz bunun da cevabını vermek durumundayım.”

YUNAN TARAFI SÖZÜNÜ TUTMADI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Ankara temasları aslında oldukça ılımlı bir havada başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilen Yunan Bakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa görüştü. Türk ve Yunan heyetleri arasında da oldukça kapsamlı toplantılar yapıldı. Uzun görüşmelerin ardından Çavuşoğlu ve Dendias ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Dendias’ın küstah çıkışı sonrası salon bir anda buz kesti. Hem basın mensupları hem de heyetler şaşkınlık yaşadı. Yaşanan hadisenin perde gerisini anlatan diplomatik kaynaklar, “Kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde iki ülke yetkilileri de öncelikle pozitif gündem ve işbirliğinin öne çıkarılması ve basın toplantısında da uzlaşmazlık konularının gündeme getirilmemesi ve olumlu mesajlar verilmesi konusunda mutabık kalmıştı” dedi. Kaynaklar, “Bakan Bey samimi bir şekilde 'Dostum Niko' diye hitap etti. Yunan Bakan ile uzun yılların dost olduklarına ve birbirlerini yakından tanıdıklarına vurgu yaptı. Ayrıca Çavuşoğlu, diplomatik nezaket göstererek konuk bakanın sözünü hiç kesmedi ve son sözü de misafir bakana bıraktı. Ancak Dendias'ın basının önünde Türkiye’yi itham eden tavrına diplomatik teamülleri aştı” değerlendirmesini yaptı. Basın mensuplarının soru sormasına da Yunan tarafının talebi üzerine izin verilmediği belirtildi.