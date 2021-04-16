Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada 6 emekli amiral ile 1 emekli generali ifadeye çağırdı.
6 emekli amiral ile 1 emekli general ifadeye çağırıldı
16.04.2021 - 09:25 | Son Güncelleme: 16.04.2021 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada 6 emekli amiral ile 1 emekli generali ifadeye çağırdı.
Etiketler : amiral,ifade,
783063 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/783063.aspx
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