Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

EMEKLİ AMİRALLERE SORUŞTURMA

AK Parti'ye yönelik kumpas ithamı baştan aşağıya yanlış. Hemen sahiplenenlerin bunu niye sahiplendiği, eğer içeriği ve zamanlaması değiştirilmişse onlara sorulması gereken bir şeydir. Bize sorulması, akılla izah edilecek bir mesele değildir.

DENDİAS'IN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye konuşmak için gelmemiş. Son derece bağnaz, saygısız şekilde Türkiye'yi ve milletimizi itham etmesi diplomasi tarihine yakışıksız olarak girecektir. Müzakereye gelmiş ama müzakereleri sabote etmek için konuştu.

Bütün dünya şunu gördü: Müzakere isteyen, pozitif davranan taraf kim; süreci sabote eden kimlerdir.

Tüm ülkeler toprak bütünlüğünü korumak için gerekeni yapacağını söyler. İlk kez bir dışişleri bakanı ülkesinden değil Avrupa Birliği'nden bahsetti. Avrupa Birliği'ni kalkan yapan bir açıklamayı ilk kez görmüş oldum. Bu sorunların neden çözülemediği anlaşıldı.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Bu gerilimin Rusya, Ukrayna ve AGİT arasındaki üçlü temas grubu çerçevesinde diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz.