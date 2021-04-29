Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi: Biden’ın ‘Türkiye’de muhalefeti destekleyeceğiz’ sözünden aldıkları cesaretle, Millet İttifakı’nı, Biden ittifakına evirenlerin, yaşananlar karşısında sessiz kalmasına ya da ikili tavır sergilemesine şaşırmıyoruz. Türkiye’nin geleceği adına soruyoruz. Sözde muhalif CHP Gençlik Kolları, ülke çıkarlarımıza ters hareket eden abilerine ses çıkarmaktan neden korkmaktadır? Bugün milletimize karşı yöneltilen bu iftiraya sessiz kalan CHP Gençlik Kolları, yarın milletimize karşı atılacak iftiralara, siyasi hamlelere ve saldırılara karşı nasıl bir tavır takınabilir?