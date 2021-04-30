Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, BioNTech aşısının iki dozu arasındaki sürenin uzatılarak 6-8 hafta olacağını açıklamasının ardından kamuoyunda aşıların etkinliğinin azalacağına ilişkin endişeler meydana geldi. Ancak sürenin uzatılması, bağışıklık veya aşıların sonradan oluşacak korumaları açısından bir sorun teşkil etmiyor. BioNTech aşısı, 1’inci dozun ardından yüzde 70 üzerinde koruyuculuk sağlıyor. İngiltere’den çıkan veriler, aşının ilk dozundan 4-5 hafta sonra da bu koruyuculuğun yüzde 80’lere çıktığını ortaya koyuyor. Sürenin uzatılmasıyla daha fazla insana ilk doz aşısının yapılması planlanıyor. Özellikle mutasyonların etkisini yoğun olarak gösterdiği bu günlerde, çok sayıda insanın hızla korunması hedefleniyor. Böylece tam kapanma sürecinde de aşılamanın hızı düşmeyecek.

ÜÇ AY ARA VEREN VAR

Uzmanlar, aşı tedariki konusunda sıkıntı çekilmemesi için iki doz arasındaki sürenin uzatılmasını tavsiye etmişti. İngiltere, Kanada ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerde süre uzatıldı. Hatta bazı ülkelerde 28 gün yerine, 45 güne veya 3 aya kadar çıkabiliyor.

AĞUSTOSTA 18 YAŞ ALTI

Ayrıca Bakan Koca, önümüzdeki iki ay boyunca aşı teminin zor olacağını ifade etmişti. Daha sonraki süreçte aşı temininin sağlanması ve yerli aşının da devreye girmesiyle aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Anlaşmaya varılan Sputnik V aşısından altı ay içinde 50 milyon doz Türkiye’ye gelecek. İlk sevkiyat ise mayıs ayında yapılacak. Haziran sonuna kadar 40 yaş üstü aşılanacak. Ağustosta ise aşılama programının 18 yaş altına inmesi planlanıyor.