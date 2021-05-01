Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavaş “ Kıymetli ailem, mesai arkadaşlarımızdan 847'sinin Covid-19 durumu pozitif olup tedavi süreçleri devam etmektedir.

Çalışma arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.