Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavaş “ Kıymetli ailem, mesai arkadaşlarımızdan 847'sinin Covid-19 durumu pozitif olup tedavi süreçleri devam etmektedir.
Çalışma arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.
Ankara’da 847 Büyükşehir çalışanı pozitif
01.05.2021 - 02:00 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 02:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 847 belediye çalışanının koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavaş “ Kıymetli ailem, mesai arkadaşlarımızdan 847'sinin Covid-19 durumu pozitif olup tedavi süreçleri devam etmektedir.
Etiketler : ankara büyükşehir belediyesi,ankara koronavirüs,ankara covid 19,
786840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786840.aspx
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