1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı. Yasağa rağmen Mecidiyeköy'de ve Osmanbey'e toplanan ufak gruplar Taksim'e yürümek istedi. Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruplara müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.
Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı
01.05.2021 - 09:50 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen toplanarak Taksim'e yürümek isteyen gruplar, polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Taksim,1 Mayıs,
786891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786891.aspx
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