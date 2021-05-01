Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Hatay’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.
Suriye'den Türkiye istikametine kazılan tünel Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı
01.05.2021 - 12:32 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da görevli Mehmetçiklerin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Ayrıca kazı çalışmasında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : milli savunma bakanlığı,tünel,suriye,
786946 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786946.aspx
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