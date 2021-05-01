Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Hatay’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.