MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın yanındayız. Hiç kimseye, hiçbir güç odağına mecbur veya mahkûm değiliz. Geçmişi katliamlarla dolu olan bir ülkeden duyacağımız ve öğreneceğimiz bir şey de yoktur. Biriz, beraberiz, cihana karşı yek yüreğiz.
Bahçeli: Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın yanındayız.
01.05.2021 - 15:02 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın yanındayız. Hiç kimseye, hiçbir güç odağına mecbur veya mahkûm değiliz. Geçmişi katliamlarla dolu olan bir ülkeden duyacağımız ve öğreneceğimiz bir şey de yoktur. Biriz, beraberiz, cihana karşı yek yüreğiz.
Etiketler : devlet bahçeli,
786991 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786991.aspx
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