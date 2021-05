Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1179 atın faytonculardan satın alındığı, 860'ının sahiplendirildiği belirtilen açıklamada "Atların 665'si kamu kurum ve kuruluşlarına, 42'si sivil toplum örgütlerine, 148'ü şahıslara, 5'i de muhtarlara sahiplendirilmiştir. Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. İBB bünyesinde 115 adet atın bakımı sürdürülmektedir" denildi.

Açıklamada "Ada'da kalan kurumumuza ait 115 at, İBB'nin atlı zabıta gibi çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere şartları iyileştirilen at ahırlarında yaşamlarını sürdürmektedir" ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

İBB Adalar'daki faytoncu esnafından atları toplayıp 4 bin liraya satın aldı. İmamoğlu "Bu belediyemiz için neredeyse 100 milyonun üzerinde kaynak aktarımı olmuştur. Büyükşehir Belediyesi fedakarlık yapmıştır" açıklama yaptı. Atların Anadolu'nun 17 iline isteyene ücretsiz gönderildiği duyuruldu. Atlardan 100'ü Hatay'ın Dörtyol ilçesine gönderildi. Ancak hayvanlardan 50'si kayboldu. MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti.

Tartışmalar sürerken diğer atların akıbeti merak konu oldu. AK Parti'li Cahit Altunay, basın toplantısı düzenledi.

Altunay, "Atların uygun alanlara gönderilmesi için 81 ile resmi yazı gönderildi. Toplamda 1341 at talep olarak bizim il müdürlüğümüze ulaştı. Çeşitli illere sevkiyat yapmaya başlandı. Yozgat, Kayseri gibi illere tam 102 at gönderildi. Ancak ne olduysa birden bire ani bir kararla İBB Başkanı, İl Tarım Müdürlüğümüze gelerek 'artık sevkiyatını biz yapacağız, şu andan itibaren bu sevkiyat durdurulmuştur, atlar bize aittir' diye kendilerine talepte bulundu. Bu 102 attan sonra, 1 200 atın 120 tanesi Adalar’da olduğu göz önüne alınırsa geriye kalan yaklaşık 978 atın faili meçhul, ne olduğu bilinmiyor" dedi.

İBB açıklama yapmak zorunda kaldı. Atların 224'ünün öldüğü açıklandı.