Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Aydıner’in genç bir asteğmenken kendisini ziyarete gelen arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş görüntüsünü paylaştı ve “Her şeye canını sıkma ey gönül. Ne bu dertler kalıcı, ne de bu ömür" demiş Hz. Mevlana. Ömür geçer dostluklar baki kalır” ifadesini kullandı. Aydıner’in Cumhurbaşkanı ile dostluğu yarım asır öncesine dayanıyor. Erdoğan gibi aslen Rizeli olan Aydıner bir röportajında “1973 yılında siyasete birlikte başladık. Anadolu’yu birlikte gezdik. O yıllardan kalan birçok anımız var” demiş, birlikte tiyatro kurduklarını anlatmıştı.