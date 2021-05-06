Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars-Ardahan İllerinde “EREN-15 AĞRI DAĞI-ÇEMÇE MADUR” operasyonu başlatılıdı.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.065) personel [(135) operasyonel tim] görev alıyor.

Son dakika: Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.