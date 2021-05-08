Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı’nın hayata geçirdiği hukuki uyuşmazlıkların, tarafların mahkemeye gitmeden dostane bir şekilde çözümünü sağlayan arabuluculuk uygulamasında artık yeni bir dönem başlıyor. Arabuluculuk kapsamına giren hukuk uyuşmazlıklarında alanlarına göre uzmanlaşan arabulucular görevlendirilecek.



Arabuluculuk Kanununu arabulucuların farklı hukuki alanlarda uzmanlaşmasına da imkan sağlıyor. Ayrıca ‘Yargı Reformu Strateji Belgesi’ ile ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nda da uzman arabuluculuğun güçlendirilmesine ve arabulucuların ihtisaslaşmasına vurgu yapılıyor. Bu kapsamda, 10 Mayıs’tan itibaren dava şartı arabuluculuk kapsamında yapılacak başvurulara, uyuşmazlığın konusuna göre ‘uzman arabuluculuk uygulaması’ getirilecek. Yapılan düzenlemeyle ticaret hukuku ve tüketici hukuku genel uzmanlık alanları ile banka ve finans hukuku, fikri mülkiyet hukuku, enerji ve maden hukuku, sağlık hukuku, spor hukuku ve inşaat hukuku alanlarındaki uyuşmazlıklara özel uzmanlık alanlarında gerekli eğitimleri alarak uzmanlaşan arabulucular görevlendirilecek.

TARAFLAR ARASI UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ KOLAYLAŞACAK

Yapılan arabuluculuk başvurularında, arabuluculuk büroları tarafından görev verilecek uzman arabulucular, alanlarıyla ilgili uyuşmazlıkları çözüme kavuşturacak. Uzman arabuluculuk uygulamasıyla inşaat hukuku alanında ortaya çıkan bir hukuki uyuşmazlık artık, inşaat sektörünün dinamiklerini, işleyişini ve sorunlarını iyi bilen ve inşaat hukuku alanında uzmanlık eğitimi almış bir arabulucu eşliğinde sonuçlandırılacak. Ayrıca uyuşmazlık konusu alanda uzmanlık eğitimi alan, özel bilgi ve donanıma sahip olan arabulucular, tarafların üzerinde anlaşabilecekleri çözüm önerilerinde bulunabilecek. Uzman arabuluculuğun faaliyete geçmesiyle birlikte taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü daha da kolaylaşacak.