Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından yaklaşık üç yıl önce başlatılan araştırma-geliştirme çalışmaları sonunda Antalya'da üretimine başlanan Türkiye'nin ilk silahsız deniz aracının prototip üretimi tamamlandı. Denize indirilerek mavi sularda tecrübe seyirlerine başlayan SİDA, yerli ve millî savunma sanayii açısından "heyecan verici" olarak nitelendiriliyor ve üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, millî kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip. Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargâh komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek. Araç, millî füze sistemleri üreticisi ROKETSAN'ın ürünleri 4'lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2'li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) lançeri ile de donatıldı.

TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, uzaktan komutalı ya da otonom olarak hareket edebilen aracın test faaliyetlerini başarılı şekilde tamamladığını belirterek "Silahlı insansız deniz aracımız, prototip botuyla tamamıyla operasyona hazır. Simülasyon atışlarımız da gayet başarılı şekilde tamamlandı, önümüzdeki günlerde harp başlıklı gerçek füze atışlarıyla bu projeyi noktalamış olacağız. Seri üretim için altyapımız hazır. Senede 50 botun üzerinde inşa edip, operasyona hazır hâle getirebilecek kabiliyete sahibiz" dedi.