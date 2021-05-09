Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ta katıldığı güvenlik toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

EREN OPERASYONLARIYLA TERÖRİSTLERE PEŞ PEŞE DARBE

Terör operasyonları hakkında bilgi veren Süleyman Soylu, Eren operasyonunda teröristlere peş peşe darbe vurulduğunu söyleyip şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Eren operasyonlarıyla 3'ü kırmızı, 6'sı turuncu, 1'i gri kategoride, 2'si bölgede yönetici düzeyinde terörist etkisiz hale getirildi. Buna dün gece Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristleri de eklediğimiz zaman Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu."

8 BİN MAĞARA İMHA EDİLDİ

"Güvenlik bu ülkenin en büyük alt yapılarından biridir" diye Soylu, "15 Temmuz'dan bu zamana toplam 8 bin mağara ve sığınağa girildi, imha edildi. Eren operasyonlarında ise ocakta başlamamıza rağmen 770 mağara ve sığınak imha edildi." şeklinde konuştu.