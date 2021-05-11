Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sivil toplum örgütleri tarafından Anıt meydanında Filistin'e destek konvoyu düzenlendi. Suriyeli vatandaşların da destek verdikleri konvoy öncesinde Filistinliler için dua edildi, İsrail protesto edildi. Konvoya 12 at ile katılan gurup ise ilginç görüntüler oluşturdu. Konvoyun sağ tarafından sahil bandındaki toprak yolda konvoya destek veren atlı grup "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar. "Allah bize atlarla Kudüs'e girmeyi nasip etsin" diyen gençler Filistin halkının yanında olduklarını dile getirdi.