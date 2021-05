Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Büyük umutla sona ermesini beklediğimiz pandemi nedeniyle bu yıl da bolluk ve bereket sofralarında buluşamadık ama yüce Allah’ın izniyle yine hanelerimize rahmet yağdı. Gönül birlikteliğimizin daim olduğu bilinciyle Ramazan sevincimiz çok şükür hiç azalmadı. Şimdi bayram arifesindeyiz. Kalplerimizdeki coşku ve heyecan artık içimize sığmıyor. Büyüklerimizin mübarek ellerinden, küçüklerimizin ışıl ışıl olan gözlerinden öpme, kardeşlerimizi sımsıkı kucaklama arzumuz çok büyük ama inşallah seneye. Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir. Çok şükür ki, Üst Kurulumuzdaki mesai arkadaşlarımızla bu kültürü sadece belli zamanlarda değil her daim yaşıyoruz. Birlikte yaptığımız her çalışmanın temelinde insan var. Çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve engellilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin bütün fertlerinin yayın hizmetlerinden en üst düzeyde istifade etmesini hedefliyor, olası zararlı içeriklere karşı koruma görevimizi de aksatmadan yerine getiriyoruz. Milli ve manevi değerlerimizi muhafaza etme adına yürüdüğümüz yolda bizlere desteklerini esirgemeyen devlet büyüklerimize, Üst Kurul Üyelerimize, bütün çalışma arkadaşlarıma şükran borçluyum. Millet iradesiyle seçilerek üstlendiğimiz kamu görevini kutsal kabul ediyor, büyük bir azim ve kararlılıkla vatandaşlarımızın emanetine sahip çıkmayı sürdürüyoruz. Paydaşımız gördüğümüz meslek örgütlerimizle yayıncı kuruluşlarımızla el ele yepyeni ufuklara emin adımlarla ilerliyoruz. Bin 289 farklı yayıncımızın hiç birini diğerinden ayırmadan ülkemizin geleceği için yayıncılık alanında rehber olma misyonumuzu layıkıyla yerine getirmeyi arzu ediyoruz. Ramazan Bayramı vesilesiyle bildirimleriyle bizlere yön veren vatandaşlarımıza, bütün yayıncı kuruluşlarımıza, çalışmalarımıza katkı sunan STK’larımıza ayrı ayrı teşekkür etmeyi borç biliyorum. Bayramın birleştirici ruhuyla beraberliğimizin daha da artmasını temenni ediyor, her bir vatandaşımızın Ramazan Bayramını yürekten kutluyorum”.