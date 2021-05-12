Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 yılında bir askeri personelin şehit edilmesine ilişkin saldırının faillerinden biri olduğu bilinen Welat kod adlı T.Ö, Kütahya'da yakayı ele verdi. Teröristin, aynı zamanda Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yol kesme ve Hakkari’nin Erziki mevkiine EYP yerleştirilmesi eylemlerine katıldığı tespit edilen, 2015-2019 yılları arasında PKK/KCK terör içerisinde faaliyet yürüten Welat Kato kod adlı T.Ö. isimli örgüt mensubunun Kütahya’da olduğunu öğrenildi. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan T.Ö. isimli örgüt mensubu, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.