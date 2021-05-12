Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in başkenti Tel Aviv'in güneydoğusundaki Lod şehrinde bir Yahudi’nin Filistinli Musa Hassune'yi öldürmesi ile başlayan şiddet olayları sürüyor. Yaşananları "sivil savaş" olarak tanımlayan Lod Belediye Başkanı Yair Revivo, kentte çıkan çatışmalarda araçların, sinagogların ve okulların kundaklandığını iddia etti. Başkan Revivo talebi üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şehirde OHAL ilan etti. Karar sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ancak bu da Filistinlileri durduramadı. İyice korkuya kapılan İsrailler, şehirde yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Yasağa rağmen kentte çatışmalar devam ediyor.