İsrail’in başkenti Tel Aviv'in güneydoğusundaki Lod şehrinde bir Yahudi’nin Filistinli Musa Hassune'yi öldürmesi ile başlayan şiddet olayları sürüyor. Yaşananları "sivil savaş" olarak tanımlayan Lod Belediye Başkanı Yair Revivo, kentte çıkan çatışmalarda araçların, sinagogların ve okulların kundaklandığını iddia etti. Başkan Revivo talebi üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şehirde OHAL ilan etti. Karar sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ancak bu da Filistinlileri durduramadı. İyice korkuya kapılan İsrailler, şehirde yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Yasağa rağmen kentte çatışmalar devam ediyor.
İsrailliler saldırılara dayanamadı: O şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
12.05.2021 - 20:09 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'in kanlı saldırılarına Filistin'den kısa sürece cevap geldi. Ardından siyonistleri korku sardı.
Etiketler : İsrail,Lod,Filistin,OHAL,sokağa çıkma yasağı,Kudüs,Mescid-i Aksa,Gazze,
789486 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/789486.aspx
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