Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşener’in avukatları aracılığıyla açtığı dava 2 yıl sonunda karara bağlandı. İşçi emeklisi Çınar 4 bin TL para cezası ödemeye mahkûm edilirken, kesilen ceza icra yoluyla alınmaya çalışıldı. Çınar, eleştiriye karşılık açılan dava sonrası Akşener tarafından emekli birinin icraya verilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Yaşar Çınar “Millî duygularımız kabardı. Sosyal medyada bir Meral Akşener’in Selahattin Demirtaş’a özgürlük istediğine dair hakaretimiz olmuştu. ‘Halk aç, yoksulluk var. Öldük bittik’ hikâyeleri ile kendileri de siyasetçi olmaları itibarıyla en basit eleştiriye bile tahammül etmeyip vatandaşı icraya verebiliyorlar. Bu nasıl siyaset, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Emekli adamım. Bunların yaptığı siyaset değil, yalandan başka bir şey değildir” diye konuştu.