Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere 'Dışişleri Bakanları Düzeyinde Gerçekleştirilecek Açık Katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı videokonferans formatında düzenlenecektir."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU VİDEO KONFERNAS YÖNTEMİYLE KATILACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak. Toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımların istişare edileceği aktarıldı.