Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş’ı ve taraftarını kutluyoruz. An itibariyle, Beşiktaş camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Beşiktaş taraftarını uyardı
16.05.2021 - 00:28 | Son Güncelleme: 16.05.2021 - 00:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Beşiktaş'a kutlamalar konusunda uyarıda bulundu.
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
789913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/789913.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER