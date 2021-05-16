Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Bu maksatla yarın yapılacak Kabine toplantısında alınacak yeni tedbirler belirlenecek. Normalleşme takvimi, son 2-3 günün vaka tablosu, virüsün yayılma hızı ve illerin hastane kapasiteleri dikkate alınarak belirlenecek. 60 binli rakamlardan 10 binli rakamlara kadar inen vaka sayılarının önümüzdeki günlerde daha da düşürülmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda kısıtlamaların, bir ya da iki hafta ara ile kademe kademe kaldırılması öngörülüyor. Berber ve kuaför gibi, az sayıda insanın bulanacağı yerlerin açılabileceği ancak kafe ve lokantaların ay sonuna kadar kapalı kalabileceği belirtiliyor. Yine, düğün ve cenaze gibi kalabalıkların oluşmasına neden olacak ve kapalı alanlarda yapılacak etkinliklere yönelik kısıtlamaların bir süre daha devam edeceği ifade ediliyor. Daha önce uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği ile şehirler arası seyahat yasağı olup olmayacağı da toplantıda karara bağlanacak.