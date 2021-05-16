Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar "kademeli normalleşme dönemi" tedbirleri uygulanacak.

Kademeli normalleşme: Kısıtlama saatleri değişti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'kademeli normalleşme tedbirleri' konulu genelgeye göre kısıtlama saatlerinde değişikliğe gidildi.

65 YAŞ ÜZERİ VE 18 YAŞ ALTI KARARI

- İki doz aşısını yaptıran 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için herhangi bir kısıtlama olmayacak.

- 18 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Yapılan açıklamada, okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçileceği belirtildi.

AŞI OLMAYAN 65 YAŞ ÜZERİ İZİN SAATLERİ

Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Kısıtlamalardan muaf olacak iş yerleri ve meslek grupları açıklandı 17 günlük tam kapanmanın ardından vatandaşlar kısıtlamaların devamı konusunda merak içindeydi. İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde yayınladığı yeni genelge ile son durumu paylaştı. Bu durumda sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar devam edecek. Bu süre zarfında bazı meslek grupları ve çalışanlar muafiyet nedeninin belgelemek şartıyla kısıtlamalardan muaf tutulacak.

TOPLU TAŞIMA KULLANIMINA MÜSAADE YOK

Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında kapasite sınırlandırılması yapıldı.

Yapılan sınırlandırmada 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların toplu taşıma araçları kullanmalarına müsaade edilmeyeceği belirtildi.

- Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanmakta olan % 50 kapasite sınırlamasına devam edilecek.

- 65 yaş ve üzeri vatandaş ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri'ni duyurdu Son dakika.. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.