Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde bayramın ikinci günü aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu E.A.'nın evinden aldığı pompalı tüfekle etrafa ateş açmasıyla 3 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi yaralanmıştı. 
ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Yaralılardan Ü.A, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Ü.A.'nın da bugün hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 

 