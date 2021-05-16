Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde bayramın ikinci günü aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu E.A.'nın evinden aldığı pompalı tüfekle etrafa ateş açmasıyla 3 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi yaralanmıştı.
ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Yaralılardan Ü.A, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Ü.A.'nın da bugün hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Komşu kavgasında ölü sayısı yükseldi
16.05.2021 - 15:01 | Son Güncelleme: 16.05.2021 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da bayramın ikinci günü husumet bulunan komşular arasında çıkan kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde bayramın ikinci günü aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu E.A.'nın evinden aldığı pompalı tüfekle etrafa ateş açmasıyla 3 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : husumet,ığdır,komşu kavgası,
789983 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/789983.aspx
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