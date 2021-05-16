Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hain terör örgütü PKK'ya yönelik Irak kuzeyinde başlattığı "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" operasyonlarını sürdürüyor. Mehmetçik, dağları teröristlere dar ediyor. Yaşanan çatışmalarda ara ara acı haberler de geliyor. Yaralanan askerler, Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyor. Bu askerlere moral vermek isteyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sürpriz bir ziyarette bulundu. Bakan Akar, hastaneye giderek yaralı Mehmetçiğe moral verdi. Ziyarete dair fotoğraflar, Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabında paylaşıldı. Fotoğrafların altına da şu not düşüldü: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etti. Onların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
Çatışmada yaralanan askerlere Bakan Akar'dan ziyaret
16.05.2021 - 19:17 | Son Güncelleme: 16.05.2021 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan askerlere moral verdi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Kuzey Irak,Pençe-Şimşek,Pençe-Yıldırım,operasyon,terör,PKK,Mehmetçik,
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