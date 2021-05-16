Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hain terör örgütü PKK'ya yönelik Irak kuzeyinde başlattığı "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" operasyonlarını sürdürüyor. Mehmetçik, dağları teröristlere dar ediyor. Yaşanan çatışmalarda ara ara acı haberler de geliyor. Yaralanan askerler, Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyor. Bu askerlere moral vermek isteyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sürpriz bir ziyarette bulundu. Bakan Akar, hastaneye giderek yaralı Mehmetçiğe moral verdi. Ziyarete dair fotoğraflar, Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabında paylaşıldı. Fotoğrafların altına da şu not düşüldü: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etti. Onların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.