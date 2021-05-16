Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail, Filistin topraklarında her gün çoluk çocuk demeden kan döküyor. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail'e bu saldırılarını durdurması için çağrıda bulunuyor. Ancak ABD yine suçu masumlara attı. BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Gazze'de Hamas ile diğer Filistinli grupların roket saldırıları ve provokasyonlara son vermesi gerektiğini söyledi. Greenfield "Bütün taraflara kışkırtma, şiddetli saldırılar, terör eylemlerinin yanı sıra Doğu Kudüs'teki tahliyeler, yıkımlar ve yerleşim faaliyetleri dahil barışçıl bir geleceği baltalayan eylemlerden kaçınması çağrısı yapıyoruz" dedi.

"DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Greenfield, bu pişkin açıklaması sonrası İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyona ilişkin "ABD, bu krize son vermek için diplomatik kanallar üzerinden yorulmaksızın çalışıyor" ifadelerini kullandı. Greenfield, toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze, Batı Şeria ve İsrail'de hem roket hem hava saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğine, ölü sayısının artmaya devam ettiğine, gazeteciler ile sağlık çalışanlarının şiddet olaylarından etkilendiğine dikkati çekti. ABD'nin taraflara ateşkes konusunda destek vermeye hazır olduğunu belirten Greenfield, "İsrailli ve Filistinlilerin eşit şekilde güven içinde yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Yaşanan şiddet her iki toplumu da bu temel haklardan mahrum bırakıyor. Bu yüzden bu şiddet döngüsüne son verme zamanı geldi." şeklinde konuştu.