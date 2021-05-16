Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Covid-19 tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Covid-19 testi yapıldı. Bu kişilerden 10.512 kişinin testi pozitif çıktı. Bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 223 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2.468 olarak açıklandı. 14.418 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.
Tam kapanmada vakalar 4'te 1 oranında düştü
Öte yandan 17 günlük sokağa çıkmasının başladığı 29 Nisan'da günlük vaka sayısı 37.674 olarak kayde geçmişti. Vefat sayısı ise 339 olmuştu. Böylelikle 17 günde vakaların yaklaşık 4'te 1 oranında düştüğü görüldü.
Günlük vaka tablosunda umutlandıran gelişme
16.05.2021 - 20:40 | Son Güncelleme: 16.05.2021 - 21:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tam kapanmanın son gününde günlük vakalar 10 bine kadar geriledi. Can kayıpları da azaldı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Covid-19 tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Covid-19 testi yapıldı. Bu kişilerden 10.512 kişinin testi pozitif çıktı. Bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 223 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2.468 olarak açıklandı. 14.418 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.
Etiketler : günlük vaka,covid,korona,
790013 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790013.aspx
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