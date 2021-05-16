Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Covid-19 tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Covid-19 testi yapıldı. Bu kişilerden 10.512 kişinin testi pozitif çıktı. Bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 223 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2.468 olarak açıklandı. 14.418 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.



Tam kapanmada vakalar 4'te 1 oranında düştü

Öte yandan 17 günlük sokağa çıkmasının başladığı 29 Nisan'da günlük vaka sayısı 37.674 olarak kayde geçmişti. Vefat sayısı ise 339 olmuştu. Böylelikle 17 günde vakaların yaklaşık 4'te 1 oranında düştüğü görüldü.