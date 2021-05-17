Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin oturumuna yazılı beyan sundu.

Beyanda öncelikle Filistin halkına taziyelerini ileten Sinirlioğlu, yaşanan son gelişmelerden Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetini sorumlu tutarak, İsrail'in işgal politikasını ve Filistinlilere Mescid-i Aksa ve diğer bölgelerde yapılan zulmü hatırlattı.

"OKULLARA YÖNELİK SALDIRI SAVAŞ SUÇUDUR"

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) bağlı Gazze'deki okulların İsrail tarafından hedef alınmasını da kınayan Sinirlioğlu, okullara yönelik saldırının "savaş suçu" olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik ölümcül askeri saldırıları karşısında BM Güvenlik Konseyinin sessiz kalmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, "İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de 40'tan fazla çocuk öldü. Çocukların olduğu bir sınıf, başka bir yerde havaya uçurulsa Konseyin açık oturumda toplanması kaç gün alırdı? Televizyonda canlı yayımlanan böylesine bir insan kıyımı karşısında Konseyin şu anki eylemsizliğini ne haklı çıkabilir?" diye sordu.

KONSEYİN GÜNLERDİR SESSİZ KALMASINI ELEŞTİRDİ

Konseyin İsrail'in Filistinlilere yönelik rastgele saldırılarını ve "etnik temizlik" kampanyasını, iki hafta önce kınaması gerekirken sessiz kalmayı sürdürerek sadece Netanyahu yönetimini 2014'ten bu yana en büyük askeri operasyonu düzenlemeye teşvik ettiğine dikkati çeken Sinirlioğlu, BMGK'ya İsrail'in saldırılarına derhal son vermesi çağrısı yaptı.

İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

İsrail'in Gazze'de yerinden edilen binlerce Filistinliye, insani yardımların ulaştırılmasına izin vermesi çağrısı da yapan Sinirlioğlu, "Bu Konsey, Filistin halkına karşı sorumluluklarından artık daha fazla kaçamaz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sahadaki durumun daha da kötüye gitmemesi için uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda çok taraflı çabalarını aktif olarak sürdürdüğünü belirten Sinirlioğlu, Türkiye'nin ilerleyen günlerde BM Genel Kurulundaki girişimlere tam destek vermeye de hazır olduğunu kaydetti.